Пермский людоед Михаил Малышев умер в поликлинике под дверью у врача

В Перми в одной из поликлиник скончался Михаил Малышев, отсидевший за убийства, изнасилования, расчленение и акты каннибализма. Преступнику было 65 лет, 23 года из них мужчина провел в колонии.

По данным местных СМИ, Малышев пришел на прем к терапевту, но внезапно ему стало резко хуже. Мужчина упал прямо под дверью кабинета.

Медики, бросившиеся на помощь Малышеву, провели реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стал цирроз печени.

Сергей Малышев был осужден в конце 90-х. Его признали виновным в убийствах, изнасилованиях, расчленении и актах каннибализма. По данным следствия, мужчина мог употребить в пищу двоих жертв. Малышева отправили в колонию на 25 лет, но отсидел он 23 года, срок немного сократили.

После колонии преступник вернулся в свою пермскую квартиру. Он старался вести тихую жизнь, устроился работать сторожем в приют для животных. Но в 2023 году в квартире Малышева было обнаружено тело соседа.

Поначалу горожане предположили, что преступник взялся за старое, но следователи установили, что мужчины распивали спиртное, после чего гостю стало плохо, и Малышев вызвал медиков. Но помочь соседу людоеда врачи уже не смогли.