Мерц разрешит разведке совершать диверсии

Ведомство канцлера ФРГ подготовило законопроект, который дает внешней разведке Германии право на "активные меры" в киберпространстве. Также допускаются физические диверсии для защиты от угроз - в первую очередь, по данным Süddeutsche Zeitung, упоминаетс российская угроза.

Как сообщает издание, впервые спецслужбе могут разрешить активно вмешиваться в работу IT-инфраструктуры, выводить из строя системы вооружения, а также защищаться от подозрительных беспилотников над объектами. БНД сможет использовать искусственный интеллект, распознавание лиц. Также разрешается устанавливать шпионское оборудование в домах и хранить данные до 15 лет вместо нынешних 10.

Отмечается, что реализовать такие меры можно будет только при объявлении особого положения Советом национальной безопасности и при одобрении парламента. Законопроект пока на ранней стадии. Его цель - "дать разведке инструменты для реагирования на гибридные и киберугрозы".