В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в нашей стране российская армия нанесла удары по тылам ВСУ. Поступают данные о взрывах в порту Одессы, отмечены прилёты в Николаеве. За неделю поражены предприятия вражеского ВПК, энергетики, центры сборки безэкипажных катеров и ударных дронов дальнего действия, склады ГСМ и боеприпасов.

Наши подразделения освободили четыре населённых пункта и продолжили наступать по всей линии соприкосновения. На красноармейском участке фронта зенитчики группировки "Центр" перехватили два реактивных снаряда HIMARS. Экипаж "Бука М-2" оперативно запеленговал цели, а затем ликвидировал их на значительном расстоянии от наших позиций.

Операторы беспилотников крымских десантников сорвали ротацию неприятеля в Сумской области. Они провели точные сбросы, уничтожив до отделения пехоты ВСУ.

Круглосуточно несёт боевое дежурство по охране критически важных гражданских и военных объектов расчёт "Панциря -С" . В этот раз на подлёте им был сбит вражеский коптер. "Панцирь" способен поражать любые средства воздушного нападения противника в установленном диапазоне.