Сегодня в России отмечается День работника органов госбезопасности. Владимир Путин поздравил действующих сотрудников и ветеранов спецслужб с профессиональным праздником. Президент отметил, что они своей напряжённой работой в стране и за её пределами вносят неоценимый вклад в развитие и укрепление нашей державы.

"Нынешнее поколение сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и главного управления специальных программ достойно продолжает дело своих предшественников, надёжно обеспечивают безопасность России и наших граждан. Хочу поблагодарить руководство и личный состав отечественных спецслужб за чёткую слаженную работу в любой самой сложной обстановке за выверенные и решительные действия при отражении внешних и внутренних угроз", - сказал глава государства.

Особые слова благодарности Путин адресовал сотрудникам, выполняющим задачи по защите прав и свобод граждан в условиях специальной военной операции.

Российские спецслужбы продолжают успешно вскрывать планы Запада по совершению крупных антироссийских провокаций. В этом году предотвращено большое количество терактов на территории России, за которыми стоят киевский режим и его зарубежные кураторы. Очевидно, что посягнувшие на безопасность государства и его граждан, получают по заслугам. О работе спецслужб - Тимур Абдуллаев (смотрите видео).