На Западе началась паника после заявлений Владимира Путина на большой пресс-конференции. Газета Daily Express обратила внимание на слова российского президента о блокаде Калининградской области и серьёзной реакции на этот возможный шаг Запада. Глава государства предупредил, что такие действия могут привести к крупномасштабному вооружённому конфликту. Издание подчёркивает, что заявления российского лидера фактически обозначили красные линии Москвы на фоне усиливающейся напряжённости в отношениях с западными странами.

Во время прямой линии западные медиа ловили каждую деталь. От треугольного стола, который сравнили с переговорным, где место есть лишь Москве, Киеву и Вашингтону, но не Европе. Посыл нашли даже на карте за спиной российского президента. Там были изображены очертания не только Крыма, но и Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона. Кремль посылает сигнал: он не намерен отказываться от своих претензий на них, пишет западная пресса.

Итоговую пресс-конференцию Путина транслировали буквально по всему миру, в том числе и в недружественных государствах. Иностранные журналисты были в зале и тоже могли задать вопросы.

Сигналы российского президента за годы СВО не изменились – нерасширение НАТО, устранение первопричин конфликта и уважение. Только на равных Москва готова разговаривать даже с теми, кто сейчас пытается вести нечестную игру. Сообщение о том, что у Брюсселя не получилось присвоить замороженные российские активы, пришло за несколько часов до начала пресс-конференции Путина.

Издание Financial Times сообщает, что ключевую роль в срыве плана ЕС по вечному замораживанию российских активов сыграли те, от кого не ожидали - премьер Италии и президент Франции. Чехия, Венгрия и Словакия вообще отказались от участия в этой заведомо проигрышной афере.

Про уважение, но уже и к русскоговорящим украинцам, говорил Путин, когда допустил возможность прекращения ударов по тылам ВСУ в день президентских выборов - если Зеленский опять не соврёт и решится их провести.

Сказал Путин, действительно, много. Даже американский госсекретарь тоже прокомментировал некоторые заявления из России. "Он пытается перебить мое выступление", - заявил Марко Рубио.