Дональд Трамп встретится 28 декабря во Флориде с Владимиром Зеленским. Политики обсудят детали мирного плана по Украине.

Также президент США заявил, что вскоре планирует позвонить Владимиру Путину, пишет газета Politico. Пока не сообщается, когда состоится разговор лидеров России и США – до или после встречи Трампа с Зеленским.

Накануне глава Белого дома предупредил, что предложения Зеленского по урегулированию на Украине не имеют значения без его одобрения, но выразил уверенность, что встреча с главой киевского режима может стать продуктивной.

Ещё две недели назад Трамп заявлял, что в мирном урегулировании конфликта на Украине достигнут большой прогресс. Глава Белого дома не устаёт повторять, что остановил уже восемь войн и готов продолжить дело мира.