Эвелину Бледанс шокировал диагноз особенного сына: "Мне было безумно страшно, я рыдала"

Эвелина Бледанс 13 лет назад родила сына Сему. Мальчик появился на свет с синдромом Дауна. Актриса знала диагноз ребенка еще во время беременности и сильно переживала из-за этого.

Семен стал вторым сыном Эвелины. От второго брака у нее остался взрослый наследник Николай. А младшего мальчика она родила от третьего мужа Александра Семина.

"Доктор сказал, что у меня есть маркеры синдрома Дауна. Александр ушел по делам, я звонила сестрам, подругам. <…> Мне стало безумно страшно, я рыдала, меня колбасило, я испугалась", — призналась Бледанс.

Эвелину тогда пыталась успокоить сестра, но даже по телефону артистка слышала, что ее родственница и сама плачет, ведь ее голос дрожал. В итоге только муж смог оказать нужную поддержку звезде. "Он нашел слова, которые дали мне возможность успокоиться, утереть слезы", — поделилась Бледанс.

Врачи сомневались в диагнозе плода и предложили супругам сделать амниоцентез — пункцию плодного пузыря тонкой иглой для забора околоплодных вод для анализа. Но к тому моменту будущие родители уже все решили, им было не важно — здоров мальчик или болен.

"Мы успокоились. С этого момента у меня получилось просто ждать ребенка. В первую ночь, когда Семочку забрали в реанимацию, мне запретили подходить, кормить грудью. У него было что-то страшное с сердцем. В ту первую ночь я рыдала вместе с Александром. Мы говорили: "За что? Почему мы? Никому зла не делали". У нас так повелось, что это принимают как кару небесную, я тоже так думала", — призналась артистка в интервью Татьяне Зозуле.

Эвелина осознала, что у нее родился не просто ребенок, мол, с того момент на нее легла миссия рассказать об особенных детях миру, поддержать пары, которые только узнали о диагнозе своего малыша. "Теперь я хочу только такого сына, каждый день благодарю Бога, что у меня ребенок особенный", — поделилась Бледанс.

Артистка решила, что у Семы будет яркая и насыщенная жизнь. С ранних лет она брала сына на съемки, они вместе участвовали в модных показах и фотосессиях, много путешествовали. А брак с Александром в итоге распался.