Три человека погибли в результате массового отравления в подмосковном пансионате

Следственный комитет сообщил, что три человека погибли в результате массового отравления людей в подмосковном пансионате, передает РБК.

Госпитализированы 15 постояльцев. Точная причина смерти троих пока не выяснена.

Возбуждено уголовное дело. Статья - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление.

Дополнительные подробности устанавливаются. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции в подмосковном пансионате "Долгожитель", говорится в сообщении ведомства.