Соединенные Штаты стремятся завершить конфликт на Украине дипломатическим путем. Однако это требует массы времени и значительных усилий, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По словам глав госдепа, конфликты закачиваются одним из двух вариантов — капитуляцией одной из сторон или урегулированием по итогам переговоров. Рубио подчеркнул, что капитуляции они не ожидают, поэтому возможность завершить конфликт нам дает лишь дипломатический путь.

Кроме того, Рубио заявил, что украинский кризис не является войной США, хоть страна и вовлечена в конфликт. Он отметил, что только Соединенные Штаты способны вести переговоры как с Россией, так и с Украиной. Решение предстоит принимать Киеву и Москве, а не Вашингтону, приводит слова дипломата Associated Press.