Меган Маркл повторила за Кейт Миддлтон и села в лужу: о правилах приличия американка до сих пор не слышала

Меган Маркл на своей странице в соцсети опубликовала рождественскую открытку. На очаровательной семейной фотографии принц Гарри обнимает сына Арчи, в то время как Меган наклоняется, чтобы взять дочь Лилибет за руки.

"Счастливых праздников! От нашей семьи к вашей", — подписала Меган снимок.

Пост герцогини удивил поклонников Сассекских, ведь только вчера рождественской открыткой поделилась Кейт Миддлтон, и так перетягивать внимание на себя, как минимум, дурной тон.

На семейной фотографии Уэльских, сделанной в начале этого года фотографом Джошем Шиннером, Кэтрин и Уильям сидят на траве в Норфолке вместе с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Что перекликается с открыткой Сассекских, ведь Меган выбрала тоже летний снимок, где семья позирует на фоне зелени.

Поклонники королевской семьи обескуражены поведением Маркл. "Почему я не удивлен, что это было выпущено сегодня после Уильяма и Кэтрин. Им просто нужно все скопировать"; "Эти двое так завидуют Уильяму и Кэтрин"; "Это как минимум неприлично. И выглядит как попытка перебить успех Уэльских", — обсуждают британцы.