Вашингтон оценил вероятность эскалации в отношениях с Москвой из-за Венесуэлы

Эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы в Соединенных Штатах не опасаются. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции.

Как передает Associated Press, в Вашингтоне не обеспокоены возможностью обострения. В США всегда ожидали, что Москва будет оказывать риторическую поддержку режиму Мадуро. К тому же, заявил Рубио, Россия сейчас полностью занята Украиной.

Госсекретарь США ранее заявил: США хотят установить, какие условия урегулирования конфликта готовы принять Россия и Украина. Цель - сблизить позиции сторон и прийти к мирному соглашению.