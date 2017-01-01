Большая и счастливая семья: Полина Диброва похвасталась, что дети Товстика живут с ней

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина рассекретила отношения с соседом Романом Товстиком. Парочка на днях появилась вместе на публике. Бизнесмен и модель выглядели влюбленными.

Полина решила, что раз роман больше не нужно скрывать, то стоит показать публике, что происходит дома. Оказалось, что Товстик и его дети уже живут с Дибровой. Полина с радостью собрала за одним столом своих сыновей и наследников Романа.

Обладательница титула "Миссис Россия-2017" сняла на видео, как большой и дружной семьей они играют в "Мафию". Судя по кадрам, дети бизнесмена отлично ладят не только с сыновьями Дибровой, но и с Полиной. Во время игры модель была ведущей, она командовала участниками и следила, чтобы никто не нарушал правила. Дети ее слушались.

"Теплые зимние вечера. Открыли прекрасное занятие с детьми — игра "Мафия". Всем на заметку к новогодним праздникам. Смеялись до боли в животе", — поделилась многодетная мама.

Отметим, что бывшая жена Романа Товстика Елена все еще надеется, что ей удастся вернуть бизнесмена. Она резко отреагировала на совместный выход бывшего мужа с Дибровой. Елена на своей странице в соцсети заявила, что в будущем году обязательно победит всех змей.