ПВО сбила одиннадцать украинских дронов в районе Крыма

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима нанести удар по объектам в российских регионах. ПВО сбила 11 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, два беспилотника самолетного типа сбито над территорией Республики Крым. Еще девять украинских дронов уничтожили над акваторией Черного моря.

Беспилотники были перехвачены в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил об атаке украинских дронов. Осколки от сбитых беспилотников упали около садового товарищества, пострадавших нет.