Киркоров устал молчать и выдал всю правду о браке с Пугачевой: такого никто не ожидал

Алла Пугачева в сентябре дала большое интервью, в котором вспомнила всех своих мужчин. Больше всего от Примадонны досталось четвертому мужу Филиппу Киркорову. Артистка внезапно объявила, что в этом браке никогда не было любви, сплошной расчет.

Пугачева рассказала, что вышла замуж за сына приятелей из жалости. Мол, она просто исполнила последнюю волю матери Филиппа. Это заявление звезды эстрады, мягко говоря, удивило публику. За Киркорова тогда многие заступились, коллеги артиста уверяли, что брак был настоящим, просто с годами у Примадонны накопились обиды, вот она и сказала такое.

Сам Филипп молчал, он отказывался говорить плохо о бывшей жене. До сих пор исполнитель хита "Единственная" испытывает к Примадонне самые теплые чувства. Но на шоу "Натальная карта" артист все же прокомментировал слова Пугачевой.

Киркоров отметил, что не обижается за сказанное на Аллу Борисовну. Филипп с благодарностью вспоминает годы, проведенные рядом с Примадонной. Это была их жизнь, и она была прекрасной, отметил артист.

"Нет, а что она такого сказала? Она просто вспоминала о нашей жизни… Я ей благодарен и она мне. Не вижу в ее словах какой-то крамолы", — заявил Киркоров, чем немало удивил поклонников. Такой реакции от Филиппа никто не ожидал.