Над регионами 36 украинских БПЛА за три часа

Дежурными силами ПВО России 19 декабря с 20:00 до 23:00 по московскому времени были сбиты 36 украинских беспилотников. В Минобороны сообщили об уничтожении:

— 22 БПЛА над территорией Белгородской области;

— семи БПЛА над Республикой Крым.

Два вражеских дрона сбиты над территорией Курской области. Один беспилотник перехвачен над Воронежской областью. Четыре БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.

Ранее в тот же день с 18:00 до 20:00 по московскому времени были сбиты 11 украинских дронов над Россией.