Трамп готов отправиться в штат, где проходят переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отправиться во Флориду, где должны состояться переговоры Киева и Вашингтона по украинскому урегулированию. О своем желании Трамп заявил 20 декабря в своем выступлении перед сторонниками.

"Я собираюсь отправиться во Флориду для встреч, потому что я все время работаю", — сказал Трамп, не уточнив даты поездки.

Ранее сегодня секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что в США состоялись переговоры делегаций Киева и Вашингтона.

"Завершили встречу в США с американскими и европейскими партнерами. <...> Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время", — написал Умеров в своем Telegram-канале.

Секретарь СНБО добавил, что проинформировал об итогах встречи Владимира Зеленского. Других деталей переговоров он не привел.