США провели акцию возмездия в Сирии

Этой ночью США начали антитеррористическую операцию в Сирии. Самолёты и вертолёты американских ВВС атаковали позиции запрещённой в России организации "Исламское государство". В Вашингтоне сообщают о поражённых целях - это укрытия боевиков, склады с оружием и объекты инфраструктуры.

Информацию об успешной атаке подтвердил Дональд Трамп. Президент США назвал её акцией возмездия за нападение на американских военных в Пальмире неделю назад. Тогда жертвами исламистов стали двое солдат и переводчик.

О начале операции "Ястребиный глаз" объявил и глава Пентагона. Пит Хегсет подчеркнул: речь идёт не о войне, а именно о мести. Усилить борьбу с террористами пообещали и власти Сирии.