Дмитриев вылетел в США на переговоры с Уиткоффом

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев летит в Майами на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сам глава РФПИ сообщил в соцсетях.

Ранее сегодня портал Axios сообщал, что Дмитриев посетит Майами в эти выходные.

В начале декабря Стив Уиткофф был в Москве. Он провёл многочасовые переговоры с президентом Владимиром Путиным. Детали беседы не разглашались по договорённости сторон, но известно, что был достигнут прогресс в обсуждении мирного плана Дональда Трампа по Украине.

В минувшие выходные The Wall Street Journal писала, что Белый дом намерен заключить соглашение о прекращении боевых действий на Украине до конца этого года.