Успехи и свершения: флагманскому центру Первой Градской исполнился год

Свыше 70 тысяч пациентов приняли во флагманском центре Первой Градской больницы Москвы за год работы. Высокотехнологичное оборудование позволяет проводить комплексное обследование в течении всего двух часов и выполнять самые сложные вмешательства. Как отметил сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, открытие центра стало важным шагом в развитии столичной системы здравоохранения.

Пациент ещё в дороге, а данные о нём уже на экране. Врачи видят диагноз, возраст и, главное, степень срочности, сразу начинают готовиться к приёму. Дальше в зоне триажа - это как медицинский светофор, пациентов распределяют по группам тяжести - зелёный, жёлтый, и красный - для тех кто поступил сюда в особо критическом состоянии и нуждается в помощи в первую очередь в противошоковом зале - реанимация, системы искусственного дыхания, аппараты для непрямого массажа сердца

И это лишь часть огромного арсенала оборудования флагманского центра. К примеру, в современной гибридной операционной теперь могут одновременно работать с пациентом медики разных профилей. Через микроразрез можно сделать шунтирование сосуда и не переводя пациента в другой зал провести рентген. Риски сводятся к минимуму, такой подход не просто удобство - это принципиально новый уровень спасения самых сложных пациентов.

Вся медицинская документация теперь электронная. Карта пациента, снимки, анализы доступны любому специалисту больницы в один клик. Это та самая цифровая клиника, о которой раньше только мечтали. "Наши специалисты, наши врачи, доктора, весь медицинский персонал очень гордятся тем, что у нас есть такие ресурсы. Мы в состоянии оказывать помощь пациентам, которые поступают с колёс, которые приходят самотёком, с обращением на ту или иную свою проблему", - говорит заместитель главного ГКБ №1 имени Пирогова Марат Магомедов.

Пациентам помогают не только медики, но и сотрудники МФЦ, соцработники. Центр действует круглосуточно и может принять до 400 человек в день. За год врачи помогли более 70 тысячам пациентов, провели свыше 25 тысяч операций. Открытие флагманского центра стало мощным импульсом развития всей Первой градской больницы.

Московский уровень медицины - в диагностике, лечении, комфорте для пациентов и персонала сегодня действительно опережает лучшие мировые стандарты. "Слаженная и эффективная работа флагмана Первой Градской больницы существенно усилила возможности медпомощи столицы, тем самым укрепив современный медицинский каркас Москвы", - отметил Сергей Собянин.

Старейшая больница столицы наглядно доказывает - будущее медицины уже стало настоящим.