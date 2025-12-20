Клинтон и Трамп засветились на странных мероприятиях Эпштейна

Минюст США начал публикацию новых материалов по делу Джеффри Эпштейна - финансиста, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и организации досуга для самых состоятельных и влиятельных лиц в США. В первой части обнародованных файлов много фотографий с Биллом Клинтоном - экс-президент страны обнимает девушек, лица которых скрыты, и хорошо проводит время в бассейне и джакузи.

На некоторых снимках присутствует и сам Эпштейн, а также его спутница и партнёр по нелегальному бизнесу Максвелл Гислейн. В материалах есть и список из двух с половиной сотен так называемых массажисток. А на одной фотографии Эпштейн держит чек на 22 тысячи долларов, подписанный Дональдом Трампом, сообщает РБК.