Раненый тигр держал в страхе жителей посёлка в Хабаровском крае

В Хабаровском крае поймали тигра, который держал в страхе жителей посёлка. Хищник уже несколько раз выходил к людям и охотился на собак.

Во время операции по отлову у него обнаружили огнестрельное ранение. Скорее всего, это и стало причиной нетипичного поведения. Ослабленный зверь, вероятно, искал более доступную добычу, при этом утратил обычную осторожность.

Сейчас хозяина тайги обследуют ветеринары. А затем специалисты Росприроднадзора решат, сможет ли тигр после реабилитации вернуться в естественную среду обитания.