В Находке ввели режим ЧС из-за крупной аварии на теплотрассе

Больше семи тысяч жителей Находки остались без отопления из-за ДТП. Грузовик серьёзно повредил теплотрассу. Для ремонта привлечены пять аварийных бригад. Авария в южном микрорайоне города произошла около двух часов ночи.

Установлено, что водитель большегруза выехал на дорогу, где движение грузовиков запрещено, не справился с управлением, столкнулся с легковым автомобилем, а затем на всей скорости въехал в теплотрассу.

Тягач вёз металлолом, поэтому из-за сильного удара повреждения очень серьёзные. Специалистам пришлось отключить подачу теплоснабжения. Сейчас без отопления 50 домов, где живут более семи тысяч человек. Также без тепла социальные объекты в районе.

Для аварийных бригад организован пункт обогрева и питания, чтобы работы могли вести непрерывно. По словам специалистов, все необходимые материалы для восстановительных работ завезли.

Введён локальный режим ЧС. Сейчас в городе плюсовая температура, но ночью прогнозируют заморозки. Поэтому для жителей организовали пункты временного размещения в гостиницах.