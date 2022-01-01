Награды от имени мэра Москвы вручили в зоне СВО

В зоне спецоперации вручили награды от имени Сергея Собянина. Благодарности и почётные грамоты мэра Москвы получили мобилизованные и служащие по контракту бойцы, сообщает АГН "Москва".

На церемонии отмечалось, что награждённые – храбрые воины и истинные патриоты Родины. Москва гордится ими, защитники России отважно сражаются за достойное будущее и защищают безопасность всех граждан.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.