Путин попил чаю с булочками из пекарни "Машенька"

Пирожки с капустой, картошкой и немного сладкого. Владимир Путин попробовал выпечку из подмосковной пекарни "Машенька". Глава государства поблагодарил предпринимателя Дениса Максимова за подарки, поздравил с наступающим Новым годом и передал в ответ корзину с угощениями. Видео распространила пресс-служба Кремля.

19 декабря во время прямой линии владелец пекарни обратился к Владимиру Путину. Предприниматель задал свой вопрос о поддержке малого бизнеса и налоговых послаблениях.

Перед тем, как ответить на вопрос, Путин поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки и спросил, не угостят ли его чем-нибудь. Сегодня подарок из пекарни доставили президенту.