Украинские войска теряют позиции в Сумской области, там продолжается создание буферной зоны. Российская артиллерия расчищает дорогу штурмовикам - сносит опорные пункты и укрепления ВСУ. День назад подразделения группировки "Север" освободили село Высокое, а сегодня к утру атаковали противника в соседней деревне Грабовское. По последним сообщениям, бандеровцы натиска не выдержали и сбежали. Грабовское полностью перешло под контроль наших десантников.

Ещё два опорных пункта противник потерял на Донецком фронте. Первый находился в Кузьминовке. Отряд националистов, который её удерживал, ликвидирован. В Бондарном после артиллерийской подготовки также уничтожена большая часть укреплений, а половина села занята российскими штурмовиками. Одновременно батареи ведут прицельный огонь по позициям ВСУ в Резниковке.

В Димитрове бойцы зачищают улицы, дворы и подвалы, где могли спрятаться националисты. Правда, таких сейчас немного. Остатки ВСУ зажаты в двух котлах. В высотках встречаются в основном уже брошенные позиции противника.

В Запорожской области противник сдал укрепрайоны в сёлах Лукьяновское и Андреевка. В ближайшие часы оба населённых пункта будут окончательно освобождены. Группировка "Восток" с боями прорывается к Орехову. Город Гуляйполе - последнее препятствие на пути к нему. За российскими бойцами уже 60% территории.

Сегодня можно уверенно говорить, что ВСУ потеряли ещё и Степногорск. Штурмовики заняли все ключевые объекты - электростанцию, здание и карьеры бывшего горно-обогатительного комбината, зачистили лесополосы в округе.