Возможная трёхсторонняя встреча России, США и Украины сейчас не прорабатывается. Об этом заявил ТАСС помощник президента Юрий Ушаков. Он также сообщил, что положения, которые Киев и Европа пытаются внести в план по урегулированию, мешают достижению долгосрочного мира. Кстати, сам мирный американский план Ушаков, как он сказал, пока не видел.

Тем временем, сегодня в Майами пройдёт новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обсуждает детали возможного соглашения с доверенными лицами Дональда Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Не исключено, что к ним присоединится и госсекретарь Марко Рубио.

Встречу, прошедшую накануне, Дмитриев назвал конструктивной. Результатов договорённостей Москвы и Вашингтона с тревогой ожидают в Киеве и европейских столицах. Не торопятся улетать из солнечного Майами представители киевского режима, хотя их переговоры с американцами уже завершились. В Киеве очень боятся, что все решат без них и за них.

Российскому спецпредставителю пришлось опровергать фейки Wall Street Journal о том, что Россия старается оказать особое влияние на Стива Уиткоффа и склонить его на свою сторону. У поджигателей войны большие медиабюджеты и низкая мораль, заявил Дмитриев.