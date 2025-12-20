В Киеве поднят российский флаг

Жители Киева наблюдали сегодня днём над украинской столицей российский флаг. Кто-то поднял в небо квадрокоптер с триколором, сообщает РИА Новости со ссылкой на Новини Live.

Несколько минут достаточно большой флаг летал над Киевом, при этом никто не пытался сбить дрон. Позднее местная полиция подтвердила информацию о беспрецедентном событии.

Также видео с флагом России над Киевом появилось в социальных сетях. Учитывая, что официальные власти подтвердили этот факт, событие действительно имело место быть.