Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поблагодарил директора национальной разведки США Тулси Габбард за разоблачение "глубинного государства". Об этом 21 декабря он написал в соцсети "Х".

"Тулси Габбард великолепна не только тем, что документирует, как Обама и Байден положили начало "российской афере", но и тем, что разоблачает военную машину глубинного государства", — написал Дмитриев.

Он подчеркнул, что в "глубинном государстве" стремятся разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС.

Ранее Габбард опровергла сообщения СМИ, что американская разведка верит в якобы желание России завоевать Европу. Она назвала подобные утверждения попыткой "ястребов из глубинного государства" подорвать усилия президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.