В Кремле рассказали, как может пройти возможный диалог между Путиным и Макроном

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможный диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.

Глава российского государства всегда готов детально и последовательно объяснять свои позиции, добавил Песков.

"Конечно, если говорить о диалоге, это не должен быть диалог с тем, чтобы пытаться друг другу читать нотации. Это должен быть диалог с тем, чтобы попытаться понять позиции друг друга. Путин всегда готов объяснять свои позиции, объяснять своим собеседникам детально, искренне и последовательно", — сказал пресс-секретарь президента России РИА Новости.

Ранее французский лидер заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом России в ближайшие недели.