Артиллеристам вручили высокие награды за подвиги на передовой

Государственные награды получили бойцы 268-го самоходно-артиллерийского полка группировки "Центр". Они отличились на красноармейском направлении.

Военнослужащим вручены медали "За отвагу", "Суворова" и "Жукова". Артиллерийские расчёты, ликвидируя опорники, технику, склады с боеприпасами и подразделения боевиков, наносят серьёзный урон неприятелю. Зачастую они выполняют сложнейшие задачи на самых опасных участках фронта.

Церемония прошла недалеко от передовой. Для многих бойцов это была первая награда, полученная на спецоперации.