Огни на новогодней ёлке зажглись в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Старт зимнему фестивалю по традиции дали Дед Мороз и Снегурочка. Его основная площадка - гигантский каток площадью более трёх тысяч квадратных метров. А ещё - горки, тюбинговые спуски, конкурсы и представления.

Сказка начинается под "Вальс цветов" Чайковского. Сотни горящих детских глаз с нескрываемым восторгом наблюдают за световым представлением на гигантской новогодней ёлке. Зажечь всеми цветами символ Нового года Деду Морозу помогли особые гости – участники спецоперации, герои России и их семьи.

Александр Леваков - почётный гость открытия зимнего фестиваля. Он – командир танка "Алёша". Того самого, чей экипаж два годна назад в одиночку разгромил роту ВСУ в районе Новодаровки в Запорожской области. Двумя точными выстрелами он обезглавил противника, подбив головной и замыкающий колонну украинские танки, а дальше смог выстоять в неравном бою. И таким героям посвящён этот фестиваль.

Перед гостями на открытии прошло уникальное шоу фигуристов с элементами циркового представления. А после каждый желающий смог выйти на лёд самостоятельно.

Зимний фестиваль в парке "Патриот", как волшебный снежный шар – встряхнёшь и закружится праздник с гирляндами, музыкой и сияющим катком. Здесь есть все радости зимы - семьи на коньках, смех под звёздами и огни иллюминаций, которые превращают обычный вечер в сказку. В такие моменты создаётся ощущение - праздник объединяет всех, делая жизнь ярче.