Пустыни Саудовской Аравии покрылись снегом

Жители Саудовской Аравии осваивают лыжи, санки, лепят снеговиков и играют в снежки. Всё это на северо-западе и в центре королевства, для которых такая погода совсем не характерна.

Километры пустынь и горные массивы украсили сугробы, причём в некоторых районах впервые за три десятилетия. Толпы мужчин и детей спешат полюбоваться редкими пейзажами и предаются зимним развлечениям. Некоторые с восторгом делятся кадрами в соцсетях, но при этом жалуются на непривычный холод и гололёд.

Снег выпал и в столице страны - Эр-Рияде. Школы были вынуждены перейти на онлайн-обучение. Ещё одна погодная аномалия - ливни с грозами - прошли в других областях страны. Синоптики прогнозируют такую погоду и в ближайшие дни.