Американский спецназ высадился на танкер с венесуэльской нефтью

Американские военные остановили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Видео операции в Карибском море опубликовала министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. На кадрах видно, как с вертолёта на борт спускается группа захвата.

Американцев не остановил тот факт, что судно шло под флагом Панамы и, по предварительной информации, принадлежит китайской компании. В Каракасе действия США назвали грубым нарушением международного права и заявили, что не оставят их без ответа.

Инцидент стал уже вторым с начала месяца. 10 декабря американцы задержали танкер, который вёз нефть из Венесуэлы на Кубу. После чего президент Трамп объявил о начале морской блокады, которая направлена против правительства Мадуро. В Вашингтоне обвиняют венесуэльские власти в наркоторговле и незаконной конфискации активов американских нефтяных компаний.