В Театре сатиры представили новое прочтение популярной пьесы Островского

Борьба за недвижимость, подделка документов, женское одиночество и мастер-класс по соблазнению убеждённых холостяков. Вечно злободневные темы - на сцене московского Театра сатиры.

Спектакль по одной из лучших пьес Островского - "Волки и овцы" - поставил режиссёр Антон Непомнящий. Премьера выходит в преддверии 140-й годовщины со дня смерти прославленного драматурга.

Несмотря на классическое прочтение, новая версия спектакля своими смысловыми акцентами отличается от многочисленных постановок прежних лет. И режиссёр, и актёры главной темой избрали борьбу за любовь, которой при внимательном рассмотрении пронизано всё действие, и которая является истинной мотивацией героев этой всегда актуальной комедии.