В Москве подвели итоги премии "Время молодых"

Итоги премии "Время молодых" подвели в Национальном центре "Россия" в Москве. На торжественной церемонии, где собралось больше полутора тысяч участников со всей страны, объявили итоги голосования за молодёжную столицу. Ею стал Смоленск, а новое звание - "Город молодёжи-2026" - приобрёл Елец.

Населённые пункты получат дополнительную поддержку от государства для развития проектов и программ. Кроме того, наградами отметили специалистов, лидеров объединений и представителей бизнеса, которые внесли вклад в развитие молодёжной политики страны.

"За каждой вручённой наградой - большая командная работа. Люди, которые отдают работе с детьми и молодёжью - не только всё своё время, не только весь свой профессионализм, но отдают всю душу и вкладывают всё сердце", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.