На Центральную Россию надвигаются арктические морозы

Сильные холода сковали сразу несколько регионов и идут в Центральную Россию. Самая низкая температура зафиксирована в Якутии - минус 51 градус.

В Екатеринбурге жители наблюдали редкое и красивое природное явление - солнечное гало. Светящееся кольцо в небе возникает из-за преломления света в ледяных кристаллах в воздухе.

Долгожданная зима придёт и в Центральную Россию. По прогнозам, к середине недели сюда пробьётся арктический воздух и похолодает до минус 14 градусов. В Москве температура будет на пять градусов ниже климатической нормы декабря.