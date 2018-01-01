В Москве завершился VIII сезон детского чемпионата "Мастерята"

В Москве завершился восьмой сезон детского чемпионата "Мастерята". Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, в этом году участие в состязании приняли более 13 тысяч школьников. Они демонстрировали свои навыки по 55 профессиональным направлениям.

Соревнования организовали на площадках столичных колледжей. За ними следили сотни экспертов - преподаватели, мастера производственного обучения и представители компаний-работодателей.

Проект стартовал в 2018 году и за это время стал одним из крупнейших чемпионатов по ранней профориентации школьников.