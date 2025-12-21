Мошенники придумали новогоднюю схему обмана россиян

Специально к Новому году мошенники придумали праздничную схему обмана россиян. Как рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности "ЕСА ПРО", аферисты освоили фейковую доставку подарков.

Всё происходит так: гражданину приходит смс якобы от службы доставки. В сообщении говорится, что один из клиентов компании или организации, где работает потенциальная жертва, отправил подарок.

Далее предлагается связаться с курьером, который не смог дозвониться. В финале мошенники используют уже знакомую схему с номером подтверждения из смс и похищают все финансы со счетов жертвы.

Специалисты рекомендуют не звонить по неизвестным номерам и никому не сообщать коды подтверждений из смс-сообщений.