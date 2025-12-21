Банки стали блокировать крупные переводы россиян в целях безопасности

Российские банки начали уточнять у россиян детали переводов крупных сумм. Финансовые организации стали запрашивать родственную связь при переводе денег, утверждает РИА Новости.

Это нововведение связано с участившимися случаями мошенничества. При желании перевести большую сумму денег операция временно блокируется. Через какое-то время клиенту звонит сотрудник банка и уточняет полные данные человека, которому переводятся деньги.

Ещё сотрудник банка уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент собирается перевести. Официального подтверждения этой информации от Центробанка и других российских банков пока не поступало.

