Чем живёт Западное Дегунино - самый медицинский район Москвы

В этом районе есть медицинский кластер - сразу пять клиник разного профиля. Здесь расположена одна из крупнейших в мире транспортных развязок, в ней пять уровней. А ещё тут построили наношколу, в здании больше двух десятков нестандартных технологических решений.

Всё это о районе Западное Дегунино. В XVI веке здесь появилась деревянная церковь. Сейчас на её месте - каменный храм преподобного Сергия Радонежского, который был построен в середине XIX века. А ещё здесь есть "Дерево Гиппократа" - платан с зеркальными листьями, символ развития медицины в Западном Дегунине, который изображен и на гербе района.

"Визитная карточка этого района – городок здоровья. Здесь представлены медицинские центры и клиники, е единственное в Европе предприятие протезно-ортопедического плана", - говорит заведующая библиотекой "Познание" ГБУ "ОКЦ САО" Марина Носова.

Для взрослых жителей района медицинское обслуживание сосредоточено в поликлинике, которая очень изменилась после комплексной реконструкции по новому московскому стандарту. Теперь во всём чувствуется комфорт и чёткая организация. Все самые востребованные службы – на нижних этажах здания. Для тех, кто сдавал анализы натощак, работает буфет.

С точки зрения транспорта Западное Дегунино долгое время оставался одним из самых сложных районов, зажатым между железнодорожными и автомобильными магистралями. Перемены начались чуть более десяти лет назад с введением в строй Московского центрального кольца и Бусиновской развязки - первой и единственной в России с пятью уровнями. Затем в район пришло метро (станция "Верхние Лихоборы") и сразу четыре железнодорожные станции на МЦД-3.

В районе есть музыкальная школа, которая носит имя композитора Георга Генделя. И здесь, что редкость для таких учреждений, есть свой полноценный симфонический оркестр и сразу четыре хора. Школа недавно пережила капитальный ремонт и получила новые инструменты.

Вечером жизнь в районе не останавливается. После учебы и работы самые активные идут на каток. Здесь даже при плюсовой температуре лёд остается идеальным.