Москва отправила в новые регионы новогодние подарки

В новые российские регионы прибыли сладкие подарки из Москвы. Их доставили столичные волонтёры и молодёжь, сообщил Сергей Собянин.

Сладости привезли в больницы, детские дома, реабилитационные центры, детские сады и школы. Ещё подарки вручены семьям военнослужащих, многодетным и семьям с детьми-инвалидами.

Мэр отметил, что передать подарки в новые регионы может любой желающий. До 28 февраля на площадках фестиваля "Зима в Москве" работают специальные павильоны "Фабрика подарков" от проекта "Москва помогает".