Москвичка отдала мошенникам 42 миллиона рублей за замену ключей от домофона

Мошенники обманули московскую пенсионерку и заставили её заплатить за замену ключей от домофона 42,5 миллиона рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Сначала женщине прислали сообщение якобы от председателя ТСЖ о замене ключей. Женщина согласилась и сообщила количество необходимых ей ключей.

Затем пенсионерке пришёл код в смс и она его отправила в чат товарищества. Но оказалось, что данные ушли аферистам.

Мошенники взломали аккаунт женщины на портале госуслуг и предложили связаться с компетентными органами. В итоге москвичка лишилась своих сбережений.