В Париже заявили о готовности Макрона к разговору с Путиным

Елисейский дворец считает положительным то, что Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Эммануэлем Макроном. Администрация президента Франции сообщила, что в ближайшие дни будет решено, в каком формате они будут проходить.

При этом, как отмечает Le Monde, Елисейский дворец подчёркивает, что любые переговоры с Москвой будут проходить при полной прозрачности с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. "Теперь, когда перспектива прекращения огня и мирных переговоров становится яснее, снова полезно поговорить с Путиным", - отмечается в заявлении.

Ранее сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о готовности Владимира Путина к переговорам с президентом Франции. При этом в Кремле назвали условие такого диалога: он должен проходить без чтения нотаций и с соблюдением элементарных навыков приличия.

На этой неделе Эммануэль Макрон призвал Европу возобновить контакты с Москвой. Сам он в сентябре 2022 года нарушил конфиденциальность переговоров с Путиным, допустив до них журналистов.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва надеется на диалог с Европой, однако с действующими европейскими политическими элитами это маловероятно. Президент напомнил, что Россия предпочитает решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путём.