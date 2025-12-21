Лукашенко на встрече с Путиным назвал Прямую линию смелым мероприятием

Александр Лукашенко назвал недавнюю Прямую линию Владимира Путина смелым мероприятием. Президенты России и Беларуси встретились в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

"Поздравляю вас с этим мероприятием. Это – знаковое мероприятие, особенно сейчас. И должен сказать как президент – это смелое мероприятие", - отметил Лукашенко.

Президенты сошлись во мнении, что правительства двух стран работают хорошо, вопросов, требующих вмешательства лидеров стран, почти нет. Но им, несмотря на это, всегда есть что обсудить.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась перед очередным заседанием Высшего Евразийского экономического совета и традиционной неформальной встречей лидеров СНГ, проходящей перед Новым годом.