Путин: ЕАЭС стал самодостаточным центром многополярного мира

Евразийский экономический совет прочно утвердился как самодостаточный центр формирующегося многополярного мира. Об этом заявил Владимир Путин, открывая в Петербурге заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщает ТАСС.

"Рад всех вас приветствовать. Сегодня мы по традиции подведём итоги уходящего года, рассмотрим целый ряд подготовленных для нашего утверждения важных решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия в рамках ЕАЭС. Конечно же, обсудим и текущие вопросы", - сказал Путин.

Президент России отметил, что организация приносит реальную выгоду всем участникам. Сотрудничество в ЕАЭС продолжает поступательно развиваться, а партнёрство в рамках союза обеспечивает экономическую стабильность пятёрки, указал глава государства.

"Развитие сотрудничества в ЕАЭС помогает обеспечивать экономическую устойчивость всего региона, что важно в условиях турбулентности", - констатировал российский лидер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил собравшимся, что председательство в органах Евразийского экономического союза в будущем году перейдёт к Казахстану.

До начала заседания Александр Лукашенко и Владимир Путин провели двустороннюю встречу. Белорусский лидер назвал недавнюю Прямую линию российского президента смелым мероприятием. Завтра в Петербурге пройдёт традиционная предновогодняя неформальная встреча лидеров СНГ.