Путин обсудил с Жапаровым отношения России и Киргизии

Владимир Путин поблагодарил Садыра Жапарова за содержание совместной работы во время недавнего государственного визита в Киргизию. Лидеры двух стран встретились в Петербурге.

"Я очень рад вас видеть в Петербурге", - сказал Путин. Затем президенты обсудили все аспекты взаимодействия двух государств.

До этого российский лидер встретился с белорусским коллегой. Александр Лукашенко назвал недавнюю Прямую линию Владимира Путина смелым мероприятием. Президенты сошлись во мнении, что правительства двух стран работают хорошо, вопросов, требующих вмешательства лидеров стран, почти нет.

Двусторонние встречи Путина с коллегами из Беларуси и Киргизии состоялись перед очередным заседанием Высшего Евразийского экономического совета и традиционной неформальной встречей лидеров СНГ, проходящей перед Новым годом.