Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры мужества и отваги наших бойцов в зоне СВО. Рядовой Рустам Мазитов в ходе выполнения поставленных задач под плотным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ одним из первых ворвался на позиции противника, уничтожив из стрелкового оружия двух боевиков. Это позволило нашей штурмовой группе захватить вражеский опорный пункт без потерь среди личного состава.

Группа младшего лейтенанта Константина Асламина во время штурма укрепленного опорного пункта ВСУ подверглась пулеметному обстрелу. Проявив отвагу и мужество, точными выстрелами Константин уничтожил боевиков, которые вели огонь, что позволило нашим военным успешно выполнить поставленную задачу.