Российские военные успешно атакуют врага на всех стратегически важных участках фронта. Наносят поражение технике и инфраструктуре ВСУ.

Мощную поддержку с воздуха штурмовым отрядам оказывают операторы БПЛА. Вот кадры из Запорожской области - район Гуляйполя. Расчеты ударных дронов уничтожили натовский бронетранспортёр M-113 и несколько автомобилей противника, который пытался прорваться в город.

А это уже Красноармейское направление - по позициям неприятеля работает реактивная артиллерия. Залпом "Града" с дистанции более 17 километров накрыли опорник ВСУ на линии боевого соприкосновения. Противник понес серьезные потери. А на Краснолиманском направлении огнем "Гиацинта" ликвидировали вражескую установку РЭБ, открыв небо для наших беспилотников.

Громит врага армейская авиация. Вот кадры боевого вылета сверхзвукового Су-34. В этот раз бомбовым ударом экипаж истребителя ликвидировал скопление бронетехники ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг". Отработав точно по заданным координатам и получив подтверждение от разведки о поражении цели, пилоты благополучно вернулись на аэродром базирования.