Доля расчётов в нацвалютах в ЕАЭС приближается к 100%

Доля расчётов в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза составляет 93%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании ЕАЭС в расширенном составе. Встреча проходит в Санкт-Петербурге.

Глава государства отметил, что в организации налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платёжная инфраструктура с расчётами в основном в национальных валютах. Также устранены многие торговые барьеры, гармонизированы тарифное регулирование и административные процедуры.

Ранее сегодня Путин заявил, что Евразийский экономический совет прочно утвердился как самодостаточный центр формирующегося многополярного мира. Организация приносит реальную выгоду всем участникам, отметил российский лидер.

До заседания Совета ЕАЭС Путин провёл двусторонние встречи с президентами Беларуси и Киргизии. Александр Лукашенко, поприветствовав Путина, назвал недавнюю Прямую линию российского президента смелым мероприятием. На встрече с Садыром Жапаровым Владимир Путин поблагодарил его за содержание совместной работы во время недавнего государственного визита в Киргизию.

Завтра в Санкт-Петербурге пройдёт традиционная предновогодняя неформальная встреча лидеров СНГ.