Путин пригласил лидеров ЕАЭС в консерваторию

Русская и советская классика вошла в концертную программу для лидеров стран ЕАЭС. Владимир Путин пригласил гостей в Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова.

Политики послушают вальс из музыкальных иллюстраций к повести Александра Пушкина "Метель" Георгия Свиридова и Симфонический танец Толибхона Шахиди в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра. Будут ещё несколько арий из известных опер.

Ранее на заседании ЕАЭС российский президент сообщил, что доля расчётов в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза составляет 93%. Путин отметил, что в организации налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платёжная инфраструктура с расчётами в основном в национальных валютах.

Также Путин заявил, что Евразийский экономический совет прочно утвердился как самодостаточный центр формирующегося многополярного мира.

Перед заседанием Совета ЕАЭС Путин в Петербурге встретился с президентами Беларуси и Киргизии. Александр Лукашенко, поприветствовав Путина, назвал недавнюю Прямую линию российского президента смелым мероприятием. На встрече с Садыром Жапаровым Владимир Путин поблагодарил его за содержание совместной работы во время недавнего государственного визита в Киргизию.

Завтра в Санкт-Петербурге пройдёт традиционная предновогодняя неформальная встреча лидеров СНГ.